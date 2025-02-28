Burkina Faso heyeti İran-Afrika Ekonomik İşbirliği Zirvesi için Tahran’a gelecek

İran’ın Vagadugu Büyükelçisi Mücteba Fakihi, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Karamako Jean-Marie Traoré ile bir araya geldi.

Fakihi, ikili ilişkilerin ele alındığı bu görüşmede, Burkina Faso üst düzey yetkililerini 3. İran-Afrika Ekonomik İşbirliği Zirvesi’ne katılmak üzere İran’a davet etti.

İki ülke eyaletlerinin ekonomik ve ticari kapasitelerinin harekete geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Fakihi, bu bağlamda İran'ın eyaletlerinin ürün ihracı ve mühendislik hizmetleri konusunda büyük kapasiteye sahip olduğu hatırlatıldı.

Burkina Faso Dışişleri Bakanı Karamako Jean-Marie Traoré ise, İran’ın ülkesinin dış politikasında önemli yerine değinerek, ülkesinden bir heyetin 3. İran-Afrika Ekonomik İşbirliği Zirvesi için Tahran’a geleceğini duyurdu.