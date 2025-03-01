İran, Türkmen gazı için çalışmaları hızlandırdı

İran Petrol Bakanlığı’ndan bir yetkili, Irak’ın İran’dan doğal gaz ithalatı için geçici izinler almayı sürdürdüğünü açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde, Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü, Amerika’nın İran’dan gaz ithalatı için verdiği muafiyetin 8 Mart’ta sona ereceğini duyurmuştu. Ancak, Irak yönetimi, bu tarihe kadar herhangi bir Amerikan bildirimi almadığını ve yeni bir muafiyet alıp alamayacaklarını değerlendiriyor.

İran Milli Gaz Şirketi Genel Müdürü Said Tevekküli, bu konuya ilişkin açıklamalarında, Irak’ın İran’dan gaz ithalatına yönelik düzenli geçici izinler aldığını belirterek, bu sürecin devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Tevekküli, “Irak her zaman bu tür geçici izinleri alır ve biz de bunun bir kez daha gerçekleşmesini umuyoruz” dedi.

Tevekküli ayrıca son zamanda Türkmenistan’a gerçekleştirdiği ziyaretin sonuçlarıyla ilgili de bilgi verdi.

Ziyaretin, gaz swap anlaşmaları üzerine olduğunu belirten Tevekküli, Türkmenistan’dan gaz alımı için de bazı olasılıkların değerlendirildiğini vurguladı.

Ermenistan’dan gaz ithalatı ile ilgili de açıklama yapan Tevekküli, bu ithalatın gaz ve elektrik takası çerçevesinde yapıldığını kaydetti. Yetkili, bu tür işbirliklerinin, komşu ülkelerle güçlü ilişkiler kurma çerçevesinde devam edeceğini söyledi.

