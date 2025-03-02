Rusya-Ukrayna savaşının sonu, İran’da gıda fiyatlarını düşürebilir

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erme ihtimalinin güçlenmesi, dünya genelinde enflasyonun düşmesine ve gıda fiyatlarının gerilemesine yol açabilir. Bu durumun, İran’da da temel gıda maddelerinin fiyatlarını düşürebileceği öngörülüyor.

2022 yılında başlayan savaş, Rusya ve Ukrayna’nın küresel tahıl ve tarım ürünleri ihracatında önemli oyuncular olması nedeniyle dünya çapında gıda fiyatlarını artırmıştı. Çatışmaların tarım arazilerine zarar vermesi, liman altyapısının hedef alınması ve yaptırımların ticareti zorlaştırması, küresel tedarik zincirini olumsuz etkiledi.

Ancak son dönemde Moskova ve Washington arasında savaşın sona erdirilmesi için görüşmeler yapıldığı belirtiliyor. Özellikle, ABD’nin Ukrayna’ya desteğini azaltma eğilimi ve Donald Trump ile Volodimir Zelenski arasındaki gerilim, Batı’nın Ukrayna konusunda eskisi kadar birleşik bir tutum sergilemediğini gösteriyor.

Eğer bir ateşkes veya barış süreci başlarsa, tarım ürünleri tedarikindeki engeller azalacak ve küresel gıda fiyatları düşecektir. Bu gelişme, İran’ın ithal ettiği tarım ürünleri ve hayvansal gıda maddelerinde fiyatların gerilemesini sağlayabilir. Özellikle, yem ve tarımsal girdilerin maliyetinin düşmesi, et ve diğer gıda ürünlerinde fiyatların aşağı çekilmesine katkıda bulunabilir.