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18 Mar 2025 19:09

Putin-Trump telefon görüşmesi başladı

Putin-Trump telefon görüşmesi başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaklaşık 1 saattir telefonda görüşüyor.

Sputnik'in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaklaşık 1 saattir telefonda görüşüyor.

Beyaz Saray, görüşmenin iyi geçtiğini açıkladı. 

Trump, Truth Social hesabından, Putin ile Ukrayna'da barışın sağlanması konusunu masaya yatıracağı telefon görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Nihai barış anlaşmasının birçok unsuru hakkında mutabakata varıldığını kaydeden Trump, taraflar arasında hala çözülmesi gereken konuların da bulunduğuna işaret etti.

Trump, "Putin ile yapacağım görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullanmıştı.

News ID 1925360

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