Grossi çarşamba günü İran'a gelecek

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garibabadi, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Çarşamba akşamı Tahran'a gelecek ve Dışişleri Bakanı Erakçi ve Atom Enerji Kurumu Başkanı ile görüşecek." dedi.

Grossi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Viyana’daki uluslararası kuruluşlarda İran’ın yeni daimi temsilcisi Rıza Necefi’nin güven mektubunu teslim aldığını duyurdu.

Grossi ayrıca bu hafta içinde İran’a bir ziyaret gerçekleştireceğini doğruladı.

Grossi ayrıca, “Diplomatik çözümlere ciddi ihtiyaç duyulan bu dönemde, İran’la Ajans arasındaki sürekli işbirliği son derece gereklidir” ifadelerini kullandı.