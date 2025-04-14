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14 Nis 2025 13:45

Avrupa Birliği’nden İran’a yeni yaptırımlar

Avrupa Birliği’nden İran’a yeni yaptırımlar

Avrupa Birliği, İran’a yönelik yaptırımlarını genişletti. AB Dışişleri Bakanları, bugün (Pazartesi) yapılan toplantıda 7 İranlı birey ve 2 kurumu kapsayan yeni bir yaptırım paketini onayladı.

Avrupa Birliği, İran’a yönelik yaptırımlarını genişletti. AB Dışişleri Bakanları, bugün (Pazartesi) yapılan toplantıda 7 İranlı birey ve 2 kurumu kapsayan yeni bir yaptırım paketini onayladı.

Reuters’a göre, yaptırımların gerekçesi Avrupa vatandaşlarının İran’da gözaltına alınması olarak açıklandı.

Yaptırım listesinde Tahran’daki Evin Cezaevi’nin müdürü, bazı yargıçlar ve diğer yargı yetkilileri yer alıyor. Ayrıca Şiraz’daki bir cezaevi kurumu da yaptırım uygulanan yapılar arasında bulunuyor.

News ID 1926016

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