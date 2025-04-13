Pakistan, Umman'daki İran-ABD görüşmelerini olumlu karşıladı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran ile ABD arasında Umman'ın ev sahipliğinde yürütülen dolaylı müzakereye ilişkin yazılı açıklamada yayınladı.

Açıklamada, "Pakistan, 12 Nisan 2025'te Umman'ın arabuluculuğunda gerçekleşen İran-ABD görüşmelerini memnuniyetle karşılamaktadır.

Pakistan olarak, diyalog ve diplomasinin bölgede barış ve istikrarı teşvik edeceğine ve anlaşmazlıkların müzakereler ve karşılıklı saygı temelinde çözülmesi hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Her iki tarafı da bu yolda ilerlemeye teşvik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İslamabad hükümeti, bu görüşmelere ev sahipliği yapan Umman'a teşekkür etti.