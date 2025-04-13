İranlı uzmandan dikkat çeken ilk tur müzakere yorumu

İranlı siyaset uzmanı Dr. Mustafa Necefi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumartesi günü Umman’da gerçekleşen İran-ABD dolaylı müzakerelere dair her iki tarafın açıklamalarını karşılaştırarak, dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Necefi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İran ve ABD’den ilk görüşmeye dair “Ortak ve Umut Verici” anlatı; Beyaz Saray, İran’ın anlatısını geride bıraktı!

Birçok kişi İran ve ABD’nin Cumartesi günü gerçekleştirdikleri görüşmelere dair anlatılarının farklı ya da belki de çelişkili olacağını düşünürken, bu anlatılar dikkat çekici şekilde birbirine benzer oldu. Hatta Beyaz Saray, müzakerelerin “olumlu ve yapıcı” geçtiğini duyurarak İran’ın söylemini bile geride bıraktı.

İran’ın Anlatısı:

İran Dışişleri Bakanı ve başmüzakerecisi Abbas Erakçi, ABD ile yapılan görüşmeleri şöyle tanımladı:

“ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Bay Witkoff ile Umman Sultanlığı’nın ev sahipliği ve kardeşim Badr el-Busaidi’nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen ilk dolaylı görüşme, yapıcı ve umut vericiydi.”

“Görüşmeler karşılıklı saygı ortamında gerçekleşti. İran’ın bakış açısını kararlı ama ileriye dönük bir yaklaşımla anlattım. Her iki taraf da bu süreci önümüzdeki birkaç gün içinde sürdürme kararı aldı.”

ABD’nin Anlatısı:

Buna karşılık Beyaz Saray, Umman’ın ev sahipliğinde gerçekleşen İran-ABD ilk dolaylı görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, “müzakereler son derece olumlu ve yapıcı geçti” ifadelerini kullandı.

- Beyaz Saray ayrıca Witkoff’un Erakçi’ye, Başkan Trump’tan aldığı talimatın, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların mümkün olduğunca diplomasi yoluyla çözülmesi yönünde olduğunu ilettiğini belirtti.

- Açıklamada, İranlı ve Amerikalı tarafların önümüzdeki Cumartesi günü bir başka toplantı düzenleme konusunda mutabakata vardığı da aktarıldı.

- Dikkat çekici bir diğer konu ise Beyaz Saray açıklamasında, Witkoff’un Erakçi’ye Trump’ın önemli bir mesajını ilettiğinin altının çizilmesi.

- Bu mesaj, iki ülke arasındaki sorunların çözümünde diyalogun öncelikli yol olması gerektiği yönündeydi.

- Bu durum, muhtemelen İran tarafının görüşmelere girerken öngördüğünden daha ileri düzeyde bir atmosferin oluştuğunu gösteriyor.

- Ayrıca, ABD açıklamasının Dışişleri Bakanlığı değil doğrudan Beyaz Saray tarafından yapılması, İran dosyasının doğrudan Trump-Witkoff ekseninde yürütüldüğünü ve Dışişleri Bakanı Rubio’nun bu süreçte belirleyici bir rol üstlenmediğini gösteriyor olabilir.

- Genel olarak bakıldığında, Tahran ve Washington’un benzer ve umut verici açıklamaları, son haftalarda tırmanan gerginliğin şimdilik dondurulduğunu gösteriyor. Yine de, önümüzdeki süreçte bu müzakerelerin zorlu ve karmaşık bir yoldan geçeceği ve her türlü gelişmenin mümkün olduğu unutulmamalı."