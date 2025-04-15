İran'dan Sudan ile ilgili gelişmelere tepki; Endişe duyuyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Sudan’ın Kuzey Darfur eyaletindeki Faşir kentinin kuşatma altına alınmasını ve sivil halkın barındığı Zemzem ve Abu Şuk mülteci kamplarına yönelik saldırıları şiddetle kınadı.

Bölgede yaşanan insani krize ilişkin derin endişelerini dile getiren Bekayi, kuşatmanın kaldırılması, saldırıların durdurulması ve sivillerin uluslararası insancıl hukuk ilkeleri çerçevesinde korunması çağrısında bulundu.

Bekayi İran’ın Sudan’ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha vurguladı.