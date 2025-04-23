İstanbul'da deprem: Can kaybı yok, 151 kişi yaralandı

İstanbul'da öğle saatlerinde meydana gelen 6,2'lik sarsıntının ardından 20'den fazla artçı deprem oldu.

Yaşanan depremler nedeniyle panikleyerek yüksektek atlayan 151 kişi yaralandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Silivri’de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde saat 15.30 itibarıyla enerji arzında ve altyapısında, doğal gaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır.

Can kaybı yok, 151 kişi yaralandı

⁠Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. ⁠Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşlarımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

⁠Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Fatih İlçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. ⁠İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir."