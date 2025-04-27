Şehit Recai Limanı’ndaki patlamada can kaybı 25’e yükseldi

Hürmüzgan Eyaleti Adalet Başkanı Mücteba Kahramani, Şehid Recai Limanı’ndaki patlama sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 25’e yükseldiğini açıkladı.

Kahramani yaptığı açıklamada, “Patlamada hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti ve tanımlanması süreci, olayın ilk anlarından itibaren eyalet adli tıp kurumu tarafından başlatıldı.” dedi.

Şu ana kadar 21 cenaze adli tıpa teslim edilirken, 4 cenazenin daha transfer süreci devam ediyor.

Adalet Başkanı, “Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı şu ana kadar 25’tir. Kimlikleri belirlenen 10 kişiden 2’si kadın ve 8’i erkektir. Cenazelerin ailelerine teslim edilmesi için gerekli hukuki talimatlar verilmiştir.” ifadelerini kullandı.