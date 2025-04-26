Bender Abbas'taki patlamada 6 kişi kayıp

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde bulunan Şehid Recai Limanı'nda şiddetli patlama meydana geldi. Patlama, çevredeki araçlarda ve binalarda hasara yol açtı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, limandaki tüm faaliyetler durduruldu.

Şiddetli patlama sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 700 kişi yaralandı.

Basın mensuplarına konuşan Hürmüzgan Eyaleti Emniyet Genel Müdürü General Ali Ekber Cavidyan, "Maalesef, Şahid Racai Limanı'nda yaşanan patlamada şu ana kadar 6 kişi kayıp" dedi.

General Cavidyan, "Kurtarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor" ifadesini kullandı.