Pezeşkiyan'dan Bender Abbas'taki patlamaya ilişkin mesaj

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, liman kenti Bender Abbas'ta yaşanan patlamada vatandaşların hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek mağdurların ailelerine taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Şehit Recai limanındaki meydana gelen patlama sonrasında tahkikat için talimat verdiğini söyledi.
Öte yandan İçişleri Bakanı İskender Mümini, Şehit Recai Limanı'ndaki olayları yakından incelemek üzere Bender Abbas'a gitti.
Bender Abbas'taki şiddetli patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 561 kişinin de yaralandığı belirtildi.
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