Azerbaycan’dan İran’a taziye mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Şehit Recai Limanı’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için İran halkına ve hükümetine başsağlığı diledi.

Bakanlık yayımladığı açıklamada, “Şehit Recai Limanı’ndaki patlama bizleri derinden üzdü.” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, “Hayatını kaybedenlerin ailelerine, sevdiklerine, İran halkına ve hükümetine en derin taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.” denildi.

Dün, İran’ın Fars Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas kentindeki Şehit Recai Limanı’nda nedeni henüz bilinmeyen şiddetli bir patlama meydana geldi.

Büyük patlamada can kaybı 18’e, yaralı sayısı ise 800’ün üzerine çıktı.