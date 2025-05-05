Bakan Erakçi, AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ilk kez görüştü.

Wall Street Journal muhabiri Laurence Norman’ın X sosyal medya hesabında bildirdiğine göre, Kallas bu görüşmede bölgesel gerilimin azaltılmasına ve nükleer diplomasiye destek verdiğini vurguladı ve İran’dan Ukrayna konusunda Rusya’ya verdiği desteği sonlandırmasını istedi.

Ayrıca Norman’a göre, Kallas İran’daki tutuklu Avrupalı vatandaşlar ve insan hakları konusundaki endişelerini de Erakçi’ye iletti. İran ise bu suçlamaları defalarca reddetmiştir.

Daha sonra kişisel X hesabında Erakçi ile görüşmesini doğrulayan Kallas, “İran-AB ilişkileri tüm alanlarda ilerlemeye bağlıdır” ifadelerini kullandı.

Bu görüşme, İran ile ABD arasında Umman arabuluculuğunda yürütülen dolaylı nükleer müzakerelerin dördüncü turu öncesinde gerçekleşti.

Avrupa yetkilileri ise bu sürecin dışında bırakılmalarından rahatsızlık duyduklarını dile getirmiştir.