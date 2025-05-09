İran Dışişleri Bakanı Erakçi yeni Papa’yı kutladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katolik dünyasının yeni ruhani lideri olarak seçilen Papa 14. Leo’yu tebrik etti.

Erakçi'nin kutlama mesajında, ''Katolik dünyasının yeni lideri Papa XIV. Leo’yu içtenlikle kutluyorum.'' denildi.

Bakan Erakçi, yeni Papa'nın seçilmesinin adaletin sağlanması için değerli bir fırsat olmasını umduğunu belirtti.

Yeni Papa belli oldu

Katolik dünyasında ruhani liderliğin simgesi olan papalık makamı, Papa Franciscus’un 21 Nisan’daki vefatının ardından yeniden doldu.

Vatikan’da gerçekleştirilen ve papalık seçimi anlamına gelen Konklav’ın ikinci gününün öğleden sonraki oturumunda yeni papa belirlendi.

Yeni papanın seçildiğini duyuran "beyaz duman", Sistine Şapeli’nin bacasından yükseldi. Beyaz dumanın görülmesiyle birlikte binlerce kişi Aziz Petrus Meydanı’nda sevinç çığlıkları attı; bazıları gözyaşlarını tutamadı.

Daha sonra Aziz Petrus Bazilikası’nın büyük locasına çıkan Fransız Kardinal Dominique Mamberti, Latince "Habemus Papam" (Bir papamız var) sözleriyle yeni papanın kimliğini dünyaya duyurdu. Mamberti, 69 yaşındaki ABD’li Kardinal Robert Francis Prevost’un Katolik Kilisesi'nin yeni lideri seçildiğini ve "Papa 14. Leo" ismini aldığını açıkladı.