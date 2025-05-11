İran’dan Venezuela’ya 4 gemi

Hatemul Enbiya Yapı Karargahı, Venezuela için inşa ettiği dört dev gemi projesinin iki adedini teslim ettiğini, diğer ikisi için ise tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Hatemul Enbiya Yapı Karargahı Komutanı Tümgeneral Abdurrıza Abid, yaptığı açıklamada, “Venezuela ile yapılan anlaşma kapsamında 113 bin tonluk dört gemiden ikisi başarıyla teslim edildi. Diğer iki gemi için gerekli tüm hammaddeler temin edildi ve karşı tarafın kararının netleşmesiyle hızlı bir takvimle inşa sürecine geçmeye hazırız,” dedi.

İran’ın, Fars Körfezi’ndeki stratejik Araş gaz sahası konusunda da aktif rol almaya hazır olduğunu belirten Abid, bu durumun İran Petrol Bakanlığı aracılığıyla ilgili devlet kurumlarına bildirildiğini ifade etti.

Hatemul Enbiya Yapı Karargahı komutanı, konunun İran Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla diplomatik yollardan da takip edildiğini ekledi.

Tümgeneral Abid Kuveyt tarafıyla müzakerelerin başlatılması için çalışmaların sürdüğü ve mutabakat sağlanması durumunda projenin uygulama aşamasına geçileceğini söyledi.