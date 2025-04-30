İran'da Fars Körfezi Milli Günü

Fars Körfezi Milli Günü her yıl 30 Nisan’da kutlanmaktadır. İran takvimine göre bu tarih 10 Ordibeheşt’e denk gelir.

Bu bayram, Safevî hanedanının önemli hükümdarlarından I. Şah Abbas döneminde, 1622 yılında Portekizli sömürgecilerin Hürmüz'den çıkarılması anısına ilan edilmiştir. Bu olay, ulusal bağımsızlığın ve stratejik açıdan önemli bir bölgenin kontrolü için verilen mücadelenin simgesi olmuştur.

Bu gün, aynı zamanda diplomatik bir boyut taşır: körfezin adı konusundaki tartışmalara kültürel ve siyasi bir yanıt niteliğindedir. İran, uluslararası belgelerde ve coğrafi kaynaklarda “Fars Körfezi” teriminin kullanılmasını aktif olarak teşvik etmektedir.

İran, Umman, Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Bahreyn, Fars Körfezi kıyısında yer almasına rağmen, körfezin kuzey kıyısı tamamen İran coğrafyasında ve bu nedenle İran bu denizde en egemen ülke ve körfezin güvenliğini sağlayan en güçlü faktordur.

Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ile Umman Denizi'ne ve onun aracılığıyla açık denizlere bağlanmaktadır ve önemli adaları Hark, Ebu Musa, Büyük Tunb, Küçük Tunb, Kiş adası, Keşm adası ve Lavan'dır. Bütün bu adalar İran'a aittir.

Fars Körfezi önemli uluslararası bir ana güzergah olarak her zaman önemli siyasi bir konuma sahip olmuş ve bugün dünyanın en önemli, stratejik su güzergahı olarak kabul edilmektedir. Fars Körfezi, her zaman doğuyla batı arasında önemli bir ticaret ve transit yolu olarak bölgesel ve uluslararası güçler arasında ihtilaf ve rekabet alanı olmuştur.

Fars Körfezi çevresindeki Arap ülkelerinden bazıları son yıllarda batılı sömürgeciler özellikle de Amerika tarafından kışkırtılarak "Fars Körfezi" adını değiştirmeye çalışmakta. Oysa tarih boyunca bu su güzergahının ismi "Fars Körfezi" olmuş ve günümüze kadar da bu unvanla tanınmıştır.

Enerji transferinin en önemli geçitlerinden olan Fars Körfezi İran uygarlığı ile kopmaz bir irtibata sahiptir. Bu gerçek muhtelif kavim, halk ve ülkelerin tarih kitapları ve milli belgelerinde, yazışma ve anlaşmalarında kayıtlıdır.