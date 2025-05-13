İranlı komutan: Her türlü senaryoya hazırız

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Meşhed kentinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İran'ın askeri açıdan çok güçlü olduğunu söyledi.

Tümgeneral Selami, ''Düşmanı çok iyi tanıyoruz ve tüm hareketlerini izliyoruz.'' dedi.

İran'ın kırmızı çizgilerinin belli olduğunu belirten Tümgeneral Selami, ''Şu anda siyasi temas ve müzakereler devam ediyor. Onur ve şerefle dimdik ayaktayız; İran'a saldırmak isteyen herkes mahvolacaktır.'' ifadesini kullandı.

Tümgeneral Selami, ''Biz her türlü senaryoya hazırız ve mevcut durumun İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin liderliğiyle İslam'ın lehine olacağına inanıyoruz ve düşmanın mutlaka rezil olacağından eminiz.'' açıklamasını yaptı.

Direniş grupları hakkında Tümgeneral Selami, ''Düşmanlar direniş cephesinin zayıfladığını sanıyordu ama Gazze'nin güçlendiğini gördüler. Yemen füzelerini atıyor ve Hizbullah gücünü yeniden kazandı.'' diye konuştu.

Tümgeneral Selami, Suriye'deki gelişmelere dair, ''Şimdi Suriye'nin her bir parçası ayrı bir ülkenin işgalinde, onlar biri birbiriyle çatışıyor ve orada bir bataklığın içinde sıkışıp kalmış durumdalar.'' değerlendirmesinde bulundu.