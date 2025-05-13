İran'dan Siyonist rejimin Filistinli mültecilere yönelik saldırılarına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Siyonist rejim tarafından Cebeliye ve Han Yunus'taki Filistinli mültecilerin kaldığı merkezlere ve çadırlara yönelik düzenlenen ve aralarında bebeklerin de bulunduğu onlarca masum Filistinlinin şehit olmasına ve yaralanmasına neden olan vahşi saldırıları şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Siyonist rejimin işgal altındaki Filistin’deki geniş çaplı ve eşi benzeri görülmemiş insan hakları ve insani hukuk ihlallerini “uluslararası hukukun temel ilke ve kurallarına açık bir saldırı” olarak nitelendirdi.

Bekayi, tüm devletlerin ve Birleşmiş Milletler’in, soykırımı önleme ve insan hakları kurallarına uyulmasını sağlama yönündeki hukuki ve ahlaki sorumluluğunu hatırlatarak, Siyonist rejim ve yetkililerinin savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçlar işledikleri gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açılmış dosyaların hızla takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, mazlum Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek, uluslararası toplumun ve bölge ülkelerinin Siyonist rejimin bu suç saldırılarını derhal durdurmak, Gazze Şeridi’ne bir an önce gıda ve ilaç göndermek, bu rejimin suçlu yetkililerini yargılamak ve cezalandırmak, Gazze’den tamamen çekilmesini sağlamak ve Siyonist rejimin başta Suriye, Lübnan ve Yemen olmak üzere bölge ülkelerine yönelik eylemlerine karşı çözüm bulmak için etkili adımlar atmaları gerektiğini ifade etti.