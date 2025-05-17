Siyonist rejim İsmail Heniyye suikastını resmen üstlendi

Siyonist rejimin Savaş Bakanı Yisrael Katz, Siyonist rejim ordusunun Husilerin kontrolündeki Yemen limanlarına saldırarak, ağır hasarlar verdiğini ve Sana Havalimanı’nın da yıkıklar içinde olduğunu bildirdi.

Yemen’deki Husilerin, Siyonist rejime füze atmaya devam etmesi halinde, ağır darbeler alacağını iddia eden Katz, “Tıpkı Gazze'de İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın komutanı Muhammed Deif Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin şehadetinden sonra Hamas'ın siyasi bürosunun başına geçen Yahya es-Sinvar’a, Beyrut’ta Hizbullahı Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah’a ve Tahran’da Heniyye’ye yaptığımız gibi, Yemen’de de Abdülmelik el-Husi’yi yok edeceğiz. Herhangi bir düşmana karşı kendimizi tek başımıza savunacağız” dedi.