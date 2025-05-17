İran, Siyonist rejimin Yemen saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, İsrail rejiminin Yemen'in önemli limanlarına düzenlediği hava saldırılarını sert bir şekilde kınayarak, bu eylemin rejimin savaş yanlısı ve suç niteliğinin açık bir göstergesi olduğunu, bunun bölgedeki Müslüman milletlere karşı işlenen bitmek bilmeyen suçlar zincirinin yeni bir adımı olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD, İngiltere ve diğer bazı Batılı hükümetlerin, Siyonist rejimin Gazze'deki suçlarının ve bölgedeki Müslüman ülkelere yönelik saldırganlığının devam etmesinde tam kapsamlı işbirliğine devam ettiğini belirterek, "Şüphesiz, ABD, İngiltere ve diğer bazı Batılı ülkelerin Siyonist rejime koşulsuz desteği, onu savunmasız Filistinli kadın ve çocuklara yönelik kanunsuzluk, tecavüz ve katliam yolunda ilerletti ve şimdi de Yemen'in mazlum halkına yönelik tecavüz ve katliamı daha da ilerletti. Bu hükümetler, atılan adımlarda doğrudan ortaktırlar ve dünya kamuoyuna karşı hesap vermek zorundadırlar." dedi.

Şehitler için başsağlığı dileyen Bekeyi, İslam dünyasının ayağa kalkması gerekriğini belirtti.