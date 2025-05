İran'da "Evlilik Günü" kutlanıyor

Hz. Ali (a.s) ve Hz. Fatıma'nın (s.a) evliliği Hicretin ikinci yılı zilhicce ayının birinci günüdür. Şialar her yıl zilhicce ayının birinci gününü, Hz. Ali (a.s) ve Hz. Fatıma'nın (s.a) evlilik yıldönümü olarak kutlarlar.

Meşhur görüşe göre Hz. Fatıma’nın (s.a) mehriyesi sünnet olan mehriye (mehri’s sünne: 500 dirhem) miktarı kadardı. Allah Resulü (s.a.a) birkaç talibi geri çevirdikten sonra Ali b. Ebi Talib’in (a.s) Hz. Fatıma (s.a) ile evlilik isteğini kabul ederek, bu yüce evliliğin Allah’ın emri üzerine gerçekleştiğini ve Hz. Fatıma’yı Ali’yle Allah’ın evlendirdiğini açıkladı.

Şii ve Ehli Sünnet kaynaklarında (bazı farklılıklarla) Hz. Fatıma’yı isteme hadisesi nakledilmiştir. Bazı rivayetlerde Medine’de Ebubekir, Ömer b. Hattab ve Abdurrahman b. Avf gibi sahabeden bazılarının Hz. Fatıma (s.a) ile evlenme talebinde bulundukları belirtilmiştir. Ancak Allah Resulü (s.a.a) onlara bu evliliğin Allah’ın emriyle olacağı ve bunun için ilahi bir emir beklediği cevabını vermiştir.

İran'da Evlilik Günü

Peygamber efendimizin muhterem kızı Hz. Fatıma'nın Hz. Ali (a.s) ile evlilik yıldönümü İran takviminde Evlilik Günü olarak kutlanıyor.

Bazı İranlı çiftler düğün törenlerini ya da nikah merasimlerini bu mübarek günde gerçekleştirilmesini tercih ederler. Evli olan çiftler ise bugünü Evlilik Günü olarak kutlarlar.