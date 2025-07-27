Bu ay İran takviminde neler var?

Bugün İran’da Hicri Şemsi takvimine göre, Mordad ayının (27 Temmuz) 5. günü ve Yaz mevsiminin ikinci ayıdır.
İste Mordad (23 Temmuz ve 22 Ağustos arası) ayının önemli günleri:
→ 6 Mordad (28 Temmuz): İmam Muhammed Bakır’ın (a.s) Doğumu (Rivayete göre)
→ 8 Mordad (30 Temmuz): Şeyh Şehabeddin Sühreverdî’yi Anma Günü
→ 9 Mordad (31 Temmuz): Kan Bağışı Günü
→ 10 Mordad (1 Ağustos): İmam Hasan Mücteba’nın (a.s) Şehadeti (Rivayete göre)/ Selman Farsi'yi anma günü
→ 17 Mordad (8 Ağustos): Gazeteciler Günü
→ 23 Mordad (14 Ağustos); Erbain Günü (İmam Hüseyin’in (a.s) Kırkı)/ İslami Direniş Günü
→ 30 Mordad (21 Ağustos): Dünya Camiler Günü
→ 31 Mordad (22 Ağustos): Peygamber Efendimizin Vefatı / İmam Hasan Mücteba’nın (a.s) Şehadeti
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