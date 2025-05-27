Almanya, İsrail’e silah tedarikini inceleyecek

Wadephul, Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu’nun (WDR) düzenlediği Avrupa Forumu etkinliğinde Gazze Şeridi’ndeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Almanya’nın İsrail’e yaptığı silah tedarikine ilişkin nasıl bir tutum sergileyeceğine ilişkin soruya cevap veren Wadephul, bunun ilgili kurumlarda değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Alman hükümetinin yarın yapacağı koalisyon kurulunda genel yönelimlerin belirlenebileceğini, ancak konunun burada derinlemesine ele alınmasını beklemediğini ifade eden Wadephul, kendisinin yarın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşeceği için bu toplantıya kalamayacağını aktardı.

Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırması, her iki Alman vatandaşından birinin İsrail'e silah teslimatına karşı olduğunu ortaya koydu.

Almanya Ekonomi Bakanlığı verisine göre bu yılın ilk çeyreğinde İsrail'e verilen silah ihracat izinlerinin toplam değeri 27 milyon 973 bin euro oldu.