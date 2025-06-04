Pezeşkiyan, Katar Emiri ile Gazze'yi görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Al Sani karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Pezeşkiyan, Kurban Bayramı’nın Müslümanların birlik ile dayanışmasınım sembolü olduğunu belirterek, İslam ülkeleri arasında kardeşlik, dostluk ve daha fazla yakınlaşmanın güçlendirilmesinin yolunu açmasını umduğunu dile getirdi.

İslam devletleri arasında siyasi ve diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ''Müslüman ülkelerin birliği ile akıllıca tedbirleri sayesinde Siyonist rejimin Gazze halkına karşı devam eden suçlarının durdurmasını ve huzur ve istikrarın bölgeye geri getirilmesini umuyoruz.’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Katar Emiri, Gazze'deki suçların durdurulması için ortak çabaların önemini vurguladılar.

