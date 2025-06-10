İran ve Japonya dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Japonya Dışişleri Bakanı Takeşi İvaya telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel ile uluslararası gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Erakçi, İran’ın meşru çıkarların ve İran halkının barışçıl nükleer enerjiden tam yararlanma konusundaki meşru haklarının, zenginleştirme dahil, korunmasına yönelik ilkesel tutumuna dikkat çekerek, İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakereler sürerken, ABD ve üç Avrupa ülkesinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın Yönetim Kurulu’na İran karşıtı bir karar tasarısı sunmasının kışkırtıcı ve yanlış bir adım olduğunu belirtti.

Erakçi, Yönetim Kurulu’nda İran’a karşı alınacak her türlü düşüncesiz ve yıkıcı kararın İran’ın uygun cevabıyla karşılaşacağını ve bu kararın sonuçlarının, ajansı araçsallaştırıp siyasallaştıran tarafların sorumluluğunda olacağını vurguladı.

Bakan Erakçi, İran’ın İslami öğretilere dayalı olarak asla nükleer silaha yönelmeyeceği yönündeki ilkesel tutumunu bir kez daha vurgulayarak, İran halkının barışçıl nükleer enerjiden faydalanma hakkından vazgeçilmeyeceğini ifade etti.

Erakçi ayrıca Japonya’nın dış politikasındaki dengeli tutumuna işaret ederek, Japonya ve Yönetim Kurulu’nun diğer üyelerinin diyalog ve etkileşim yolunun güçlendirilmesi yönünde uygun tutum ve adımlar atacaklarını ümit ettiğini belirtti.

Japonya Dışişleri Bakanı da İran-ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin devam etmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, İran’ın barışçıl nükleer enerjiden yararlanma hakkını desteklediğini ifade etti.

İki bakan ayrıca iki ülke arasındaki sürekli diyalog ve istişarelerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu temasların ve yakın ilişkilerin tüm düzeylerde sürdürülerek kapsamlı ilişkilerin gelişimine katkı sağlamasını umduklarını belirttiler.