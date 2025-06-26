Lübnan’da İran’ın ünlü epik klip Arapça olarak yeniden canlandırıldı (+ Video)

Lübnan halkı, İran’ın Siyonist rejime karşı zaferini kutlamak amacıyla İran Büyükelçiliği önünde geniş katılımla bir araya gelerek, İran’ın ünlü epik klibini Arapça olarak yeniden canlandırdı.

Lübnanlılar İran Büyükelçiliği önünde toplanarak, İran halkının Siyonist rejime karşı elde ettiği zafer sevincini paylaştılar.

Katılımcılar, İran, Filistin ve Lübnan bayraklarının yanı sıra İran Devrim Lideri ve Şehit Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah’ın fotoğraflarını taşıyarak, bu savaşta Siyonist rejimin yenilgisini kutladılar.

Lübnan medyası, bu görüntüleri paylaşarak, Arapça olarak yeniden seslendirilen “İran İran” adlı ünlü ve epik klibin bölümlerini kamuoyuna sundu.