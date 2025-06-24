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24 Haz 2025 18:10

Çin'den İran'ın egemenliğine ve bölgede gerçek bir ateşkese destek

Çin'den İran'ın egemenliğine ve bölgede gerçek bir ateşkese destek

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin’in İran'ın egemenliği, bağımsızlığı ve güvenliğine verdiği desteği yineledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pekin'in İran'ın egemenliği, bağımsızlığı ve ulusal güvenliğine desteğini yineledi.

Görüşmede ayrıca, bölgde gerçek bir ateşkesin sağlanması ve gerilimin azaltılması gerektiği vurgulandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Wang Yi'nin İran'ın toprak bütünlüğü ve ulusal çıkarlarını koruma yönündeki çabalarına destek verdiği belirtildi.

Wang, Batı Asya’daki gergin gelişmelere değinerek, çatışan taraflara itidal çağrısında bulundu ve insani krizlerin sona erdirilmesinin önemine dikkat çekti. Çinli Bakan, bölgeye barış ve istikrarın geri dönmesi için diyalog ve müzakere yolunun izlenmesi gerektiğini ifade etti.

News ID 1928164

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