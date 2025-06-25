Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şerif son gelişmeleri görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pakistan’ın İran’a verdiği açık ve kararlı destek ile Siyonist rejim ve ABD’nin İran topraklarına yönelik saldırısını kınayan tutumu için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bu telefon görüşmesinde şunları söyledi:

“Amerikalılar müzakereler sırasında, İsrail rejiminin kendilerinden izin almadan İran'a karşı herhangi bir eylemde bulunmayacağını iddia ediyorlardı. Ancak başından beri bu saldırıyı desteklediler ve Siyonistlerin hedeflerine ulaşamadığını görünce, doğrudan askeri saldırıya katıldılar. Bu nedenle İran da, istememesine rağmen, dost ve kardeş bir ülkde bulunan Amerika’nın en büyük üssüne saldırmak zorunda kaldı.”

Cumhurbaşkanı, ABD’nin bölgedeki üslerinden birinin amacının İslam ülkeleri arasında fitne ve ayrılık yaratmak olduğunu belirterek, “İran ve komşuları, bu komploların aralarındaki dostluğu bozamayacağını gösterdi” dedi.

Pezeşkiyan, diplomasi yoluyla sorunların çözülmesini umduğunu belirterek, “Her ne olursa olsun, bölge ülkelerinin birlik ve dayanışmasının istikrarı sağlamlaştırabileceğine, barışı güçlendireceğine ve tüm bölge ülkelerinin kalkınmasını hızlandırabileceğine inanıyorum. Umarım tüm İslam ülkelerinin liderleri bu yolda birlikte hareket eder ve halklarımız için layık bir gelecek inşa ederiz” ifadesini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de bu telefon görüşmesinde, Siyonist rejim ve ABD’nin İran topraklarına yönelik saldırısını bir kez daha kınayarak, ateşkesin kalıcı olmasını umduğunu, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülebileceğini ve İran halkının haklarının sağlanması gerektiğini belirtti.

Şerif, İran halkının ve hükümetinin cesareti ve direnişine övgüde bulunarak, “Pakistan her zaman İran’daki kardeşlerinin yanında olacak, diplomasi yolunu kolaylaştırmak ve gerilimi azaltmak için elinden gelen her türlü yardımı yapacak ve İran’ı uluslararası platformlarda en güçlü şekilde destekleyecektir” dedi.