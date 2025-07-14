Özgürlük Filosu’ndan yeni girişim: “Hanzala” kuşatmayı kırmak için Gazze yolunda

Özgürlük Filosu Koalisyonu, İşgalci İsrail tarafından 19 yıldır Gazze’ye yönelik uygulanan zalim kuşatmayı kırmak için girişimlerini sürdürüyor. Koalisyona bağlı insani yardım yüklü Hanzala (Handala) gemisi, dün Sicilya’nın batısındaki Siraküza Limanı’ndan yola çıktı.

Gemide, aralarında Fransa’nın Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Gabrielle Cathala ve İsveç’in AP Milletvekili Emma Fourreau’nun da bulunduğu 16 aktivistin yer aldığı bildirildi.

Geçtiğimiz haziran ayında Madleen yelkenlisiyle yola çıkan ancak İsrail tarafından gözaltına alınarak geri yollanan Türk asıllı Alman vatandaşı aktivist Yasemin Acar’ın da Hanzala gemisinde olduğu ifade ediliyor.

Gazze kuşatmasını kırmak için 2009 yılında kurulan ve çok sayıda girişimde bulunan Özgürlük Filosu kapsamında, son olarak 1 Haziran’da Madleen yelkenlisiyle harekete geçen 12 aktivist, 9 Haziran’da uluslararası sularda Siyonist rejim ordusu tarafından gözaltına alınıp geri yollanmıştı.