ABD'nin Lübnan planı İsrail'in leline

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, İranlı komutan General Muhammed Said İzadi'nin (Hac Ramazan) şehit edilişinin 40. günü münasebetiyle bir konuşma gerçekleştirdi.

Naim Kasım, Şehit General Muhammed Said İzadi hakkında, ''Hac Ramazan, Gazze'nin savunma planını ve oradaki direnişin gelişimini denetliyordu. O, Filistin'in ulusal birliğini savunuyordu'' dedi.

General Muhammed Said İzadi'yi ''Filistin'in İranlı şehidi'' olarak tanımlayan Şeyh Naim Kasım, Hac Ramazan'ın tüm hayatını Filistin davasına hizmet ederek geçirdiğini söyledi.

Naim Kasım, ''Direniş liderlerine göre, Filistin sadece coğrafi bir mesele değil, aynı zamanda bir insanlık meselesidir; Bu yüzden herkesin Filistin meselesini desteklemesi gerekiyor.'' ifadesini kullandı.

Lübnan'ı inşa etmek ve istikrarı sağlamak için ulusal birlik çerçevesinde işbirliği yapılması gerektiğini vurgulayan Naim Kasım, ''Tüm Lübnan gerçekliklerinin temelini oluşturan öncelikleri belirlemeliyiz. ABD veya başka bir gücün egemenliğini kabul etmemeliyiz’’ açıklamasını yaptı.

''İsrail anlaşmayı binlerce kez ihlal etti''

Hizbullah lideri, Beyrut ile Tel Aviv arasında sağlanan ateşkesle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Hizbullah, ateşkes anlaşmasının hükümlerine tamamen uymuştur. Ancak İsrail tarafı anlaşmayı binlerce kez ihlal etti. İsrail bu anlaşmadan pişmanlık duymuştur. Siyonistler söz konusu anlaşmanın Hizbullah'a Lübnan'daki varlığını sürdürme gücü vereceğine inandığı için anlaşmaya uymuyor"

Şeyh Naim Kasım, Lübnan direnişinin silah bırakmasını öngören ABD'nin sunduğu planın Siyonist İsrail'in lehine olduğunu belirtti.

''Beyrut hükümeti direnişi desteklemeli''

Beyrut hükümetine seslenen Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, ''Hükümet, halkı ve direnişi silahsızlandırmak yerine bu gücü kullanarak direnişi desteklemeli ve İsrail, Amerika veya Arap ülkelerinden birini memnun etmek yerine bu güçten vazgeçmemelidir.'' diye konuştu.

