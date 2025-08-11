İranlı diplomat: Yaptırımlar kaldırılırsa nükleer kısıtlamaları kabul ederiz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar kaldırılması halinde, İran’ın belirli bir süre için nükleer faaliyetlerde kısıtlamalar getirmeyi kabul edeceğini açıkladı.

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler, zenginleştirme seviyeleri konusunda yaşanan büyük anlaşmazlıklar nedeniyle durdu.

Kyodo'ya konuşan Taht Revançi, “İran zenginleştirme kapasitesi ve kısıtlamalarında esnek olabilir, ancak hiçbir koşulda zenginleştirmenin durdurulmasına razı olamaz çünkü bu zorunludur ve biz kendimize güvenmeliyiz, boş vaatlere değil. Basit ve nettir; eğer ABD sıfır zenginleştirme konusunda ısrar ederse, o zaman bizim hiçbir anlaşmamız olmaz.” dedi.

ABD’nin müzakere yapıyormuş gibi davranarak İran'ı aldattığını belirten Taht Revançi İran’ın ABD ile müzakereye hazır olduğunu ancak ABD’nin gerçekten kazan-kazan diyaloguna mı yoksa kendi iradesini dayatmaya mı ilgi duyduğunu netleştirmesi gerektiğini söyledi.

Dürüst bir diyalog kurmak amacıyla saldırıların nedenleri konusunda hesap sorulması gerektiğini vurgulayan Taht Revançi saldırılar nedeniyle tazminat talebinin gelecekteki müzakerelerin ön koşulu olmadığını, ancak müzakerelerde gündeme getirileceğini ifade etti.

Taht Revançi, “ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yaptığı saldırılar yasadışıydı ve ciddi zararlar verdi. Tazminat talep etme hakkımız tamamen meşrudur.” diye kaydetti.

İranlı yetkili, Siyonist rejim ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını kınayarak, müzakerelerin devamı için Washington’un müzakereler yeniden başlasa bile İran’a tekrar saldırmayacağına dair garanti vermesi gerektiğini söyledi.

İran’ın nükleer programının “barışçıl kalacağını” vurgulayan yetkili, Tahran’ın Birleşmiş Milletler nükleer denetçisiyle, özellikle son saldırılarda zarar gören tesislerde olmak üzere, güvenli ve şeffaf denetimlerin sağlanması için, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile üzerinde anlaşılacak yeni yönergeler doğrultusunda görüşmeler yapmaya hazır olduğunu kaydetti.