İran müzakerelerinde görev alan ABD’li yetkili görevden ayrılıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey yetkililerinden Michael Anton, bu sonbaharda görevinden ayrılacağını açıkladı. Anton, İran'ın nükleer programı ve Rusya ile yapılan stratejik görüşmelerde önemli roller üstlenmişti.

Donald Trump yönetiminde Ulusal Güvenlik Konseyi’nde de görev yapan Anton’un, güvenlik danışmanı Malk Waltz’un görevden alınmasının ardından yaşanan değişiklikler nedeniyle memnuniyetsizlik yaşadığı iddia edildi. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, Anton ile hükümetin diğer kilit isimleri arasında herhangi bir anlaşmazlık olduğu iddialarını reddetti.

Bir diğer üst düzey yetkili de personel eksikliği gerekçesini kabul etmeyerek, Anton’un ofisinin tamamen desteklendiğini ifade etti. Anton da yaptığı açıklamada, önerdiği hiçbir adayın reddedilmediğini ve seçilen kişilerin başarılı bir ekip oluşturduğunu söyledi. Ayrıca, Savunma Bakanlığı’nın politika planlamasından sorumlu yetkilisi Elbridge Colby ile hiçbir sorun yaşamadığını belirtti.

Anton, Trump döneminde Senatör Marco Rubio ile yakın çalıştı ve ABD'nin İran Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte İran’ın nükleer programına ilişkin müzakerelere katıldı. Mart ayında Riyad’da Rusya ile gerçekleştirilen ilk tur görüşmelerde yer aldı.

Nisan ayında Senatör Rubio, Anton’dan İran ile teknik müzakereleri yönetmesini istedi. Ancak bu süreç, Haziran ayında İsrail’in İran’daki nükleer tesislere düzenlediği saldırı ve ardından ABD'nin bu saldırılara destek vermesiyle durduruldu.