İran’dan ABD’nin Venezuela’ya yönelik politikalarına eleştiri

İran’ın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Ali Bahreyni, BM Silahsızlanma Konferansı’nda yaptığı konuşmada, uzun yıllardır süren yasa dışı yaptırımlar, tek taraflı zorlayıcı önlemler, Washington’un Venezuela’nın yasal yetkililerine yönelik suikast girişimlerine dikkat çekerek, “Şimdi de ABD, Karayipler’de savaş filoları ve nükleer denizaltı konuşlandırarak açıkça Venezuela’nın siyasi bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tehdit etmektedir” dedi.

Bahreyni, “ABD’nin bu eylemleri, uluslararası hukukun temel ilkelerinin özellikle BM Şartı’nın 2. maddesinin 4. fıkrasının açık ihlalidir; Washington aynı zamanda anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü (BM Şartı madde 2, fıkra 3) ve ülkelerin içişlerine karışmama (madde 2, fıkra 7) ilkelerini de çiğnemiştir” ifadesini kullandı.

Bahreyni konuşmasının devamında, “BM’nin kurulma amacı, ülkeler arası ilişkilerde hukukun üstünlüğü ve uluslararası hukukun hâkim olmasıdır; zorbalık ve baskı siyaseti değil. Ancak, ABD’nin son zamanda İsrail rejimiyle işbirliği içinde İran’ın barışçıl nükleer tesislerine saldırması da göstermiştir ki bu ülke diplomasiyi ve uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl çözümünü kabul etmemektedir.”

İran’ın Cenevre Büyükelçisi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir NPT üyesi nükleer silaha sahip olmayan bir devleti, BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden biri tarafından nükleer denizaltı konuşlandırarak tehdit etmek, uluslararası ve bölgesel barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit olduğu gibi, silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejimine de büyük bir darbedir.”

ABD’nin bu girişiminin, Washington’un ikinci protokolünü imzaladığı Tlatelolco Antlaşması’nı (Latin Amerika ve Karayipler’in nükleer silahlardan arındırılması antlaşması) ihlal ettiğini belirten Bahreyni, son gelişmelere atıfta bulunarak uluslararası topluma, “Bu gerilimler tam bir çatışmaya dönüşmeden önce, Washington’un Karayipler’de askeri güçlerini konuşlandırmasına son vermesi sağlanmalı, Venezuela’nın siyasi bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli, ayrıca uluslararası hukuk ve BM Şartı temelinde barışçıl çözüm yollarına bağlı kalınmalıdır” çağrısında bulundu.

İran Büyükelçisi, “Nükleer silaha sahip bir devletin, nükleer silaha sahip olmayan bir devlete yönelik kışkırtıcı davranışları bir kez daha nükleer silahların kullanım tehlikesinin ne kadar ciddi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu silahlara karşı tek güvenilir garanti, doğrulanabilir ve geri döndürülemez şekilde tam nükleer silahsızlanmadır. Bu hedefe ulaşılana kadar, nükleer silaha sahip olmayan devletlere karşı nükleer silahların kullanılmaması ve kullanım tehdidinde bulunulmaması yönünde bağlayıcı, hukuki ve koşulsuz güvenceler verilmesi inkâr edilemez bir zorunluluktur” diye konuştu.