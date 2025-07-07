Pezeşkiyan, Venezuela'nın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan kaleme aldığı mesajda, Nicolas Maduro ve Venezuela halkını Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Venezuela'nın bağımsızlığının Simon Bolivar gibi tarihi liderlerin cesaretine ve özgürlük çabalarına borçlu olduğunu belirterek, Venezuela'nın Latin Amerika ve dünyadaki emperyalizm karşıtı ve adalet arayan hareketlere ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, Venezuela halkının ve hükümet yetkililerinin ulusal kahramanlarının ideallerine olan bağlılığını övdü.

İki ülke liderlerinin karşılıklı ilişkilerin kapsamlı şekilde genişletme yönündeki kararlılığı ışığında, iki dost ülke ve halkı arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesi, her alanda işbirliğinin derinleşmesi ümidini dile getiren Pezeşkiyan, ''Küresel koşullar ve iki ülkeye yönelik baskıcı yaptırımlar nedeniyle iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların daha hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi ve çeşitli alanlardaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerek’’ diye konuştu.