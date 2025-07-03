İran ve Venezuela dışişleri bakanları telefon görüşmesi gerçekleştirdi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Venezuela Dışişleri Bakanı Iván Gil Pinto arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınırken, Batı Asya bölgesindeki son gelişmeler ve Siyonist rejim ile ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırısının ardından yaşanan durum değerlendirildi.

Venezuela hükümetinin Siyonist rejim ve ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırısını açıkça kınamasından dolayı teşekkür eden Erakçi şu ifadeleri kullandı:

“ABD ve Siyonist rejimin İran’a yönelik askeri saldırısı, BM Şartı ve uluslararası hukukun temel kurallarının açık ihlalidir ve bölge ile dünya barışını benzeri görülmemiş bir tehdit altına sokmuştur. Bu saldırılar, İsrail rejiminin destekçilerinin çifte standartlarını bir kez daha gözler önüne sermiştir.Bu eylemler, İran ile ABD arasında dolaylı olarak sürdürülen müzakerelere ağır bir darbe vurmuş ve diplomasinin temelini zedelemiştir.”

Erakçi ayrıca “İran milleti, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki kararlılığını bir kez daha göstermiştir. İran Silahlı Kuvvetleri, geçtiğimiz 12 günlük vatan savunmasında olduğu gibi, Siyonist rejim ve onun destekçilerinin her türlü maceracı hareketine karşı tüm gücüyle hazırdır.” vurgusunda bulundu.

Iván Gil Pinto da ülkesinin ABD ve İsrail’in İran’a karşı düzenlediği yasa dışı saldırıları açıkça kınadığını ve bu eylemlerin tekrarını önlemenin zorunluluğuna dikkat çekti.

Pinto, Venezuela’nın İran’ın yanında yer almaya devam edeceğini belirterek, İran halkı, hükümeti ve özellikle İran’ın Dini Lideri’ne başsağlığı ve dayanışma mesajlarını iletti.