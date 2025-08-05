İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif, LLDC toplantısında konuştu

Arif, Siyonist İsrail’in İran’a yönelik saldırısına değinerek, ''İran İslam Cumhuriyeti, 13 Haziran 2025 sabahı, ABD'nin desteğiyle Siyonist rejimin gayrimeşru saldırısına maruz kaldı. 12 gün süren savaşta 1.100 İran vatandaşı şehit oldu, 5 bin 750 kişi yaralandı.’’ dedi.

ABD’nin İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan tesislerine yönelik saldırısına tepki gösteren Arif, ''ABD, Siyonist rejimi destekleyerek ve hatta İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik saldırı ile müzakere masasını altüst etti ve bir kez daha dünyanın ABD'nin verdiği vaatlere inanmadığı ortaya çıktı.’’ ifadesini kullandı.

Arif, İran’ın hiçbir zaman savaş başlatmadığını, ancak saldırgana karşı var gücüyle mücadele edip toprak bütünlüğünü savunduğunu kaydetti.

İran'ın saldırgan taraflardan tazminat istediğini belirten Arif, ''ABD ile Siyonist rejimin İran halkı ve ülke altyapısına verdiği 'maddi ve manevi' zararların karşılanmasını uluslararası hukuk ve kurumlar aracılığıyla takip edeceğiz.'' açıklamasını yaptı.

Siyonist rejimin kuşatma altındaki Gazze'de işlediği suçlara değinen Arif, bir parça ekmek, bir yudum su ve insani yardım için sırada bekleyen aç insanların katledilmesini ‘’savaş suçu’’ olarak nitelendirdi ve ''Bu, insanlığa karşı işlenen suçun açık bir örneğidir’’ dedi.

İranlı yetkili, ‘’Uluslararası toplum ve sözde insan hakları savunucuları, ABD ve Siyonist rejimin yardım dağıtım merkezlerinde masum insanların kanının dökülmesinden ve Gazze'de tıbbi ilaç, yiyecek ve su eksikliği sonucu yüzlerce çocuk, kadın ve yaşlının ölümünden sorumlu tutulmalıdır" diye konuştu.

LLDC Toplantısı

Birleşmiş Milletlerin (BM) "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler" (LLDC) 3. toplantısının resmi açılışı bugün Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde yapıldı.

BM'ye göre, LLDC ülkeleri denize doğrudan sınırları olmaması sebebiyle uluslararası ticaret, bağlantı ve ekonomik kalkınma konularında zorluklar yaşarken bu ülkeler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada engellerle yüzleşiyor.

Toplantıyla bu ülkelerin potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik ortaklıkları bulma fırsatı sunularak yenilikçi çözümler, stratejik işbirlikleri ve artan yatırımlarla zorlukların aşılması hedefleniyor.

BM, toplam 32 ülkeyi LLDC ülkesi olarak nitelendiriyor. Bu ülkelerde yaklaşık 600 milyon insan yaşıyor.

LLDC toplantısı, 8 Ağustos'ta sona erecek.