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4 Ağu 2025 18:07

İran heyeti BM Konferansı için Türkmenistan'da

İran heyeti BM Konferansı için Türkmenistan'da

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Türkmenbaşı havaalanına indi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, "3. Birleşmiş Milletler (BM) Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler (LLDC) Konferansı"na katılmak üzere bir heyet ile birlikte Türkmenistan'a geldi.

İran heyeti, Türkmenbaşı havaalanında Türkmenistan temsilcileri tarafından karşılandı.

Arif, konferans kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek.

Söz konusu konferans, 5-6 Ağustos'ta Türkmenistan'ın Avaza kentinde düzenlenecek.

News ID 1929198

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