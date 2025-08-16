Veli Asr Meydanı’nın yeni duvar resmi: “Ordu Millete fedadır”

Tahran'ın Veli Asr Meydanı’nda, İran ordusunun 12 günlük savaşta vatan ve millet için canını feda eden şehitlerini anmak amacıyla yeni bir duvar resmi açıldı.
Duvar resmindeki slogan ise “Ordu Millete fedadır” olarak belirlendi.
Tahran'ın Veli Asr Meydanı’nda, İran ordusunun 12 günlük savaşta vatan ve halk için canını feda eden şehitlerini anmak amacıyla yeni bir duvar resmi tanıtıldı.
Tahran'ın Veli Asr Meydanı’nda, İran ordusunun 12 günlük savaşta vatan ve millet için canını feda eden şehitlerini anmak amacıyla yeni bir duvar resmi açıldı.
Duvar resmindeki slogan ise “Ordu Millete fedadır” olarak belirlendi.
yorumunuz