İran'ın ''Basir'' adlı fırkateyni ile Hazar'daki tatbikata katıldı

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerine ait Basir fırkateyni Hazar Denizi'nde icra edilen "CASAREX 2025 Tatbikatı"na katıldı.

İran ve Rusya, 21 Temmuz Pazartesi günü Hazar Denizi’nde "CASAREX 2025" isimli ortak deniz tatbikatına resmen başladı. İran Donanması Kuzey Filosu’nun ev sahipliğinde düzenlenen tatbikatın üç gün süreceği bildirildi.

İran Ordusu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, tatbikatın amacı; Hazar Denizi'nde deniz emniyeti ve güvenliğinin artırılması, denizcilik etkileşimlerinin güçlendirilmesi ve arama-kurtarma kabiliyetlerinin geliştirilmesi olarak açıklandı.