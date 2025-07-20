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20 Tem 2025 11:55

İran ve Rusya, ortak deniz tatbikatı düzenliyor

İran ve Rusya, ortak deniz tatbikatı düzenliyor

İran ve Rusya’nın katılımıyla Hazar Denizi’nde düzenlenecek ortak deniz tatbikatı yarın başlıyor.

CASAREX 2025 adıyla bilinen birleşik deniz arama-kurtarma tatbikatı, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri’nin ev sahipliğinde yarın Hazar Denizi’nde başlıyor. Tatbikat, üç gün sürecek.

“Güvenli ve emniyetli bir Hazar Denizi için birlikte” sloganıyla gerçekleştirilecek tatbikata, İran Ordusu ve Devrim Muhafızları’nın deniz birlikleri, İran Emniyet Teşkilatı, Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetleri ve Hazar’a kıyısı olan ülkelerden gözlemciler katılıyor.

Tatbikatın amacı, bölgesel deniz güvenliği ve emniyetini artırmak ile kıyıdaş ülkeler arasında denizcilik iş birliğini güçlendirmek.

News ID 1928813

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