İran Turizm Bakanı, Hoy’da 11. Şems ve Mevlana Konferansı'na katıldı

İran Kültürel Miras ve Turizm Bakanı Salihi Emiri, Batı Azerbaycan’ın Hoy ilçesine resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Bakan, Hoy’un önemli kültürel ve tarihi mekanlarını gezdi. Programda Şems Tebrizi’nin türbesi, tarihi çarşı ve geleneksel şehir dokusu ile yapımı süren beş yıldızlı İmam Reza (a.s.) Oteli yer aldı. Bakan, bölgenin tarihi ve turistik potansiyellerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Salihi Emiri, Hoy’da düzenlenen 11. Şems ve Mevlana Bilimsel Konferansı'na katılarak, ülkenin kültürel mirasının korunması ve turizmin sürdürülebilir gelişimi için önemli stratejilerini paylaştı. Kongrede kültürel mirasın yaşatılması ve turizmde yeni fırsatların oluşturulması masaya yatırıldı.