  1. Ekonomi
25 Eyl 2025 09:06

İran TL’nin güncel kuru

İran TL’nin güncel kuru

İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı.

İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı.

Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, 2 bin 590 tümen üzerinden işlem görüyor.

Bu seviye, dünkü 2 bin 490 tümenlik kura kıyasla belirgin bir artışı gösteriyor.
 

News ID 1930664

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler