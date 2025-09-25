İran TL’nin güncel kuru

İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı.

Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, 2 bin 590 tümen üzerinden işlem görüyor.

Bu seviye, dünkü 2 bin 490 tümenlik kura kıyasla belirgin bir artışı gösteriyor.

