26 Eyl 2025 08:58

İran'da Türk Lirası'nın değeri arttı

İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası’nın güncel kuru bugün açıklandı.

Bugün 1 Türk Lirası, 2 bin 610 tümen seviyesinden işlem görerek önceki güne kıyasla yükseliş kaydetti.

Dünkü işlem fiyatı ise 2 bin 490 tümen olarak gerçekleşmişti. 
 

