24 Eyl 2025 08:28

TL'nin İran’daki güncel kuru

İran serbest piyasasında Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu.

Bugün 1 Türk Lirası, 2 bin 490 tümenden işlem görmekte.

Bu değer, dün belirlenen 2 bin 520 tümenlik kurun biraz altında bulunuyor.

