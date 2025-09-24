https://tr.mehrnews.com/news/1930632/ 24 Eyl 2025 08:28 News ID 1930632 Ekonomi Ekonomi 24 Eyl 2025 08:28 TL'nin İran’daki güncel kuru İran serbest piyasasında Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu. Bugün 1 Türk Lirası, 2 bin 490 tümenden işlem görmekte. Bu değer, dün belirlenen 2 bin 520 tümenlik kurun biraz altında bulunuyor. News ID 1930632 کپی شد İlgili haberler Bugün İran'da 1 TL kaç tümen? İran'da TL kaç tümen? İran'da TL fiyatında son durum İran'da TL kaç tümen? Ekler Türkiye Türk Lirası İran Ekonomi
