İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı anlaşmasının 2 koşulu

İranlı diplomat, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki anlaşmanın, Meclis’in bir maddesi doğrultusunda yapıldığını ve iki koşulla uygulanabileceğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Alireza Miri Yusefi, acil İslam ülkeleri zirvesine değinerek, bu ülkelerin İsrail rejimiyle nasıl mücadele edileceğini görüştüklerini söyledi. Bu çerçevede İran Cumhurbaşkanı, Katar halkıyla dayanışma amacıyla bu ülkeyi ziyaret etti ve zirvenin sonuç bildirisini takip etti.

Yusefi, zirve sonuç belgelerinin müzakere konusu olacağını ve üye ülkelerin İsrail’in işgal ve saldırganlığına karşı durmak istediklerini belirtti.

Diplomat, Katar’a saldırı öncesi Arap ülkelerinin mevcut durumu öngörmediğini, ancak umudun bölge ülkelerinin ciddi mekanizmalar geliştirmesi olduğunu söyledi.

Yusefi, anlaşmaya ilişkin olarak da şunları kaydetti:

• Her iki tarafın iyi niyetle hareket etmesi gerekir

• Anlaşma, İran Meclisi’nin yasalarıyla uyumludur.

• İran NPT ve nükleer anlaşma (JCPOA) üyesidir, ancak Avrupa ülkeleri tetik mekanizmasını (snapback) devreye soktu.

• 12 günlük savunma sonrasında Meclis, işbirliklerini askıya aldı ama tüm işbirliklerinin Meclis izniyle yapılması gerektiğini belirtti.

Anlaşmanın iki bölümü vardır:

1. Saldırıya uğramamış tesislerin denetimi, Meclis izni gerektirir.

2. Saldırıya uğramış tesislerin denetimi, şu an için yapılmaz.

Tüm bunlar, tetik mekanizmasının uygulanmaması ve İran’ın nükleer tesislerine yeniden saldırı olmaması şartıyla geçerlidir.