İranlı diplomat: Diplomasi kapısı hala açık

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, bir Lübnan medyasına verdiği demeçte Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmaya (JCPOA) yaklaşımını eleştirerek, “diplomasi kapısının hâlâ açık olduğunu” vurguladı.

Hatipzade, nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarını (İngiltere, Fransa, Almanya) uyararak şöyle dedi:

“Üçlü grup, attıkları adımlarla gerginliği artırmak için bahane üretiyor. Bu üç ülke ihtiyatlı davranmalıdır.”

Hatipzade ayrıca, “Diplomasi her zaman etkili olmuştur ve olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, BM Güvenlik Konseyi’nin Cuma günü İran’a yönelik yaptırımların kaldırılmasının uzatılmasına dair karar tasarısını reddetmesinin ardından geldi. Buna göre, diplomatik bir uzlaşma sağlanamazsa, 28 Eylül’de BM yaptırımları yeniden devreye girecek. İranlı yetkililere göre bu yaptırımların ekonomik değil, daha çok psikolojik etkisi bulunuyor.

Hatipzade, Cuma günü Cenevre’de gazetecilere yaptığı açıklamada da Avrupalıların “snapback” mekanizmasına dair girişimlerini eleştirdi:

“Avrupa ülkelerinin bu adımı siyasi amaçlıdır. Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nda (JCPOA) öngörülen mekanizmayı kötüye kullanarak birkaç farklı seviyede hata yaptılar.”

İranlı yetkili, eğer Avrupa bu yolda ilerlerse, “durumun öngörülemezlik düzeyini en üst seviyeye çıkaracaklarını ve gelecekte doğacak her türlü riskin sorumlusu olacaklarını” kaydetti.