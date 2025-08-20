Siyonist rejim, Gazze'deki soykırm savaşında 673 sporcuyu katletti

Filistin Futbol Federasyonu, işgal ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda federasyona bağlı 324 sporcunun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Farklı spor dallarından sporcular, teknik direktörler, yöneticiler, hakemler ve kulüp yönetim kurulu üyeleri de işgal ordusunun hedefi oldu.

İşgal güçlerinin saldırılarında temmuz ayında farklı disiplinlerden Filistinli 40 sporcu şehit olurken, ağustos ayının başından bu yana da Filistin Spor ve İzcilik Hareketi üyesi 9 sporcu işgal ordusu tarafından katledildi.

Filistin Futbol Federasyonu, işgal ordusunun Gazze Şeridi’nde 264 spor tesisini hedef aldığını, söz konusu tesislerden 184’ünün tamamen ve geri kalanının da kısmen yıkıldığını bildirdi.

İşgal ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda son olarak Filistinli eski milli basketbolcu Muhammed Şalan şehit oldu.

Eski milli basketbolcu Şalan’ın böbrek yetmezliği bulunan kızı Meryem için ilaç aradığı ve sık sık yardım çağrısında bulunduğu, işgal güçlerinin Şalan’ı çocuklarını doyurabilmek için insani yardıma ulaşmaya çalıştığı sırada hedef aldığı kaydedildi.

Filistin futbolunun efsane isimlerinden “Filistinli Pele” lakaplı eski milli futbolcu Süleyman El-Ubeyd de 6 Ağustos’ta işgal güçlerinin insani yardım alabilmek için toplanan sivillere düzenlediği saldırıda şehit oldu.