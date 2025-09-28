Düşmanı sürekli gözlemliyoruz, her yanlış hareketine sert yanıt vereceğiz

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin ülkenin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve İslam Cumhuriyetini koruma görevini sürdürdüğünü vurguladı.

Komutan Hatemi, “Düşman, milletimizin büyük direnişi ve Devrim Lideri'mizin bilge komutası sayesinde amaçlarına ulaşamadı ve mağlup oldu” dedi.

Tümgeneral Hatemi, “Silahlı Kuvvetler her zaman hazırdır ve düşmanın her hatalı hareketine karşı sert şekilde karşılık verecektir” ifadesini kullandı.

12 günlük savaşta İran halkının rolüne de değinen Hatemi, “Gerekirse milletimiz yeniden sahaya çıkacak ve üzerine düşeni yapacaktır” diye konuştu.

Komutan son olarak, “Ordumuz, halkımızın onuruna göz dikenlere karşı her zaman tetikte olacak” diye konuştu.

